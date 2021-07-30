Judoda 21 yıllık hasret

Judoda olimpiyatlardaki 21 yıllık hasretimiz sürüyor. Tokyo 2020’de de sporcularımız madalya alamadı ve 21 yıllık hasretimiz devam etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden 6 milli judocu, oyunları madalya alamadan tamamladı.

Tokyo 2020'de judoda 73 kiloda Bilal Çiloğlu, 48 kiloda Gülkader Şentürk, +78 kiloda Kayra Sayit, 90 kiloda Mihael Zgank, 60 kiloda Mihraç Akkuş ve 81 kiloda Vedat Albayrak temsil etti.

Oyunların ilk gününde mücadele eden Gülkader Şentürk, son 32 turunda elenirken, Mihraç Akkuş ise son 16 turunda rakibine yenilerek Tokyo 2020'ye veda etti.

Tokyo 2020'nin üçüncü gününde rakipleriyle mücadeleye çıkan Bilal Çiloğlu ise 16 turunda olimpiyat şampiyonu Japon judocu Shohei Ono'ya yenilerek elenmekten kurtulamadı.

Olimpiyat oyunlarının dördüncü gününde Türkiye'yi temsil eden Vedat Albayrak da 2016 Rio'da bronz madalya alan dünya şampiyonu Japon sporcu Takanori Nagase'ye son 32 turunda yenilerek elendi.

Milli judocular Mihael Zgank ile Kayra Sayit, oyunlarda madalya kaçıran sporcular oldu.

Kübalı, ABD'li ve Hollandalı rakiplerini yenerek yarı finale çıkan Mihael Zgank, bu turda Alman Eduard Trippel'e altın skorla yenildi. Zgank bronz madalya mücadelesinde ise Özbek Davlat Bobonov'a kaybetti ve olimpiyatı 5. sırada tamamladı.

Judoda Kayra Sayit de bronz madalyanın ucundan döndü. Oyunların yedinci günündeki ilk tur mücadelesinde Kamerunlu rakibini geçen milli sporcu, ikinci turda Ukraynalı'ya üstünlük kurarak çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Japon rakibine mağlup olan Kayra Sayit, repesaj maçında ise Fransız rakibine yenildi ve Mihael Zgank gibi 5. olarak oyunlara veda etti.