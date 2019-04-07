Judo: Anadolu Yıldızları Ligi Türkiye Şampiyonası - Erkeklerde Rize, kızlarda Ordu birinciliği elde etti



KARABÜK (AA) - Judoda Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları Karabük'te yapıldı. Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Judo Federasyonu tarafından organize edilen ve Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 16 ilden 78'i erkek toplam 133 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda erkeklerde birinciliği Rize, ikinciliği Samsun, üçüncülüğü Trabzon elde etti. Kızlarda ise Ordu birinci, Rize ikinci ve Çorum üçüncü oldu. Müsabakaların sonunda dereceye giren illere madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin tarafından verildi.

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