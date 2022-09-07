Juan Mata kimdir kaç yaşında? Juan Mata kariyeri:
Galatasaray'ın Juan Mata'yı renklerine bağladığı ileri sürüldü. Peki, Juan Mata kim? Juan Mata kaç yaşında?
Galatasaray'ın Manchester United forması giyen Juan Mata'yı renklerine bağladığı ileri sürüldü. Mata'nın yıllık 1.8 milyon euro kazanacağı belirtildi. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.
Juan Mata kimdir kaç yaşında? Juan Mata kariyeri:
Juan Mata, 28 Nisan 1988'de İspanya'da dünyaya geldi. Altyapı kariyerine 2000'de başlayan Mata, 2003'te Real Madrid altyapısına geçti. İspanyol futbolcu 2006'de Real Madrid B takımıyla profesyonel kariyerine başladı. Mata ardından Valencia, Chelsea ve Manchester United forma giydi. 2014 yılında Manchester United'a imza atan Mata, İngiliz ekibiyle 285 maça çıktı ve 51 gol kaydetti.