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Juan Mata Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden resmi açıklama geldi

Manchester United'da forma giyen Juan Mata'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarına karşın Mata'nın menajerinden açıklama geldi.

20 Ocak 2019 Pazar 11:41
Juan Mata Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden resmi açıklama geldi

Fenerbahçe ile transferde ismi anılan Juan Mata için menajeri ve babası Juan Manuel Mata'dan flaş açıklama geldi.

"Herhangi bir teklif almadık''

Beyaz Futbol'a konuşan Juan Manuel Mata, "Kesinlikle hiçbir Türk takımıyla görüşme yapmadık. Türkiye, Arabistan ve Çin'den herhangi bir teklif almadık. Öyle bir görüşme de yapmadık. Oğlum Mata, İngiltere'de kalmak istiyor. Ben de aynısını istiyorum. Şu an kesinlikle Çin veya Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyoruz. Hedefimiz Avrupa'da kalmak." dedi.

Mata takımda kalıyor!

2014'ten bu yana Manchester United forması giyen İspanyol oyuncun, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için İngiliz kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlerde de Ole Gunnar Solskjaer'in Mata'nın takımda kalması yönünde rapor verdiği belirtilmişti.

Kaynak: Beyaz Futbol

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 11:41
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