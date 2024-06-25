JPMorgan'dan altın ve gümüş uyarısı!

ABD merkezli finans kuruluşu JPMorgan emtiadaki geri çekilmelerin sadece geri çekilme olduğunu ve yıl sonuna kadar pozitif yönde değerleme görülebileceğini belirtti

JP Morgan yayınladığı yatırımcı notunda altın ve gümüşte yapısal olarak yükselişin devam ettiğini ve yaşanan son konsolidasyonu 2025 yılında sırasıyla 2.600 dolar/ons ve 34 dolar/ons hedefiyle bir alım fırsatı olarak gördüğünü bildirdi.

JPMorgan, bakırdaki mevcut seviyelerin de 2025 üçüncü çeyrek itibariyle 11.500 dolar hedefine doğru iyi bir yeniden giriş noktası sunduğunu ekledi.

JPMorgan ayrıca, "Emtiadaki son geri çekilme sadece bir geri çekilmedir ve yılsonuna kadar daha geniş BCOM Emtia endeksinde %10'luk bir değerlenme görmeye devam ediyoruz" dedi.