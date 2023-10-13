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Dünya JPMorgan CEO’su: Çatışma yüzünden Uzun yılların en tehlikeli dönemlerinden birine girdik! Uyarısı!
Dünya

JPMorgan CEO’su: Çatışma yüzünden Uzun yılların en tehlikeli dönemlerinden birine girdik! Uyarısı!

Yeniakit Publisher
2023-10-13 22:29:00 - 2023-10-13 22:43:09
JPMorgan CEO’su: Çatışma yüzünden Uzun yılların en tehlikeli dönemlerinden birine girdik! Uyarısı!

JPMorgan yatırım bankası CEO’su Jamie Dimon Orta Doğu’da yaşanan gerilimin enerji, ticaret ve gıdada geniş çaplı etkileri olabileceği tavır alınması gerektiği uyarısı yaptı.

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon bankanın bilançosunun açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede dünyanın çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

JPMorgan CEO’su: Uzun yılların en tehlikeli dönemlerinden biri olabilir

Dimon Ukrayna’daki savaş ve Hamas ile İsrail arasındaki çatışmaya atıfta bulunarak “Dünyada son on yılların en tehlikeli dönemlerinden biri yaşanıyor olabilir.” şeklinde konuştu. Dimon bu gerilimlerin enerji, gıda, küresel ticaret ve jeopolitik açıdan geniş kapsamlı etkileri olabileceğini belirtti.

ABD’nin en büyük bankasının 3. çeyrekte kârı geçen senenin aynı döneminde kıyasla yüzde 35 artarak 13,2 milyar dolara ulaştı.

ABD ekonomisine yönelik de değerlendirmeler yapan Dimon tüketicilerin ve şirketlerin genel anlamda sağlıklı durumda olduğunu belirtti. CEO ayrıca Sıkı istihdam piyasası ve yüksek kamu borç seviyelerinin enflasyonun yüksek kalmasına neden olabileceğini ve faizlerin daha fazla yükselebileceğini öngördü.

2008 küresel ekonomik krizini tahmin eden ünlü ekonomist Nouriel Roubini de Orta Doğu riskine dikkat çekerek piyasaların Orta Doğu riskini tam olarak fiyatlamadığını ve çatışmanın yayılma riskinin göz ardı edildiğini söylemişti.
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