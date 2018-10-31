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Josef'ten Fenerbahçe taraftarına sitem!

Transfer döneminde Fenerbahçe'den Al Ahli'ye giden Josef de Souza, Fenerbahçe taraftarına sitem dolu sözler söyledi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 13:16
Josef'ten Fenerbahçe taraftarına sitem!

Fenerbahçe'den Al Ahli Jeddah'a transfer olan Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, Instagram'dan derbi paylaşımı ve taraftara sitemde bulundu.

Fenerbahçe'den Al Ahli Jeddah'a transfer olan Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, sarı lacivertlilerin Galatasaray maçı öncesinde Instagram üzerinden açıklamada bulundu ve taraftara sitem etti.

İşte o sözler

"Bu haftanın derbi haftası olduğunu biliyorum. Bu maç için sonsuz şans diliyorum. Kulübün şu an içinde bulunduğu durumdan dolayı üzüntü duyuyorum. Ama kesinlikle Fenerbahçe tekrar şampiyon olduğu günlere dönecektir.

Bir üzüntüm daha söz konusu. Taraftarların bir kısmının anca ben gittikten sonra bana değer vermeye başladığını görüyorum. "Diğerlerinin gol atması için koşan" oyunculara değer vermeyi öğrenin"

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 13:16
  1. Fenerbahçe
  2. Josef De Souza

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