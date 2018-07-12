Josef de Souza'nın büyük üzüntüsü! Eşi düşük yaptı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza bebeğini kaybetti. Sambacı sosyal medya hesabından karısı Dani'nin düşük yaptığını belirten Josef, gelecek için ümitli olduklarını dile getirdi.

Josef, "Bu süreçte ailemin yanında olan ve destek veren arkadaşlarımı ve taraftarları bilgilendirmek isterim ki, Dani düşük yaptı ama Tanrı'nın her zaman bizler için en iyisini istediğine inanıyoruz. Zamanla ve onun izni ile yeni bir bebeğimiz olacaktır. Herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.