Josef de Souza'dan Valerien Ismael'e büyük övgü

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Trabzon'daki mücadelenin ardından Josef de Souza, beIN SPORTS'a konuştu.

Galibiyete yakın taraf olduklarını belirten Brezilyalı yıldız, "Yeni bir sistem, üst seviye oynadık. Çok iyi fırsatlar yakaladık ama 1 puan aldık. Galibiyeti kaçırdık ama olmadı. Sistem değişti ama değişen en büyük şey, takımın ritmi. Hocamız geldiğinden beri tempolu idmanlar yapıyoruz. Biraz daha zaman lazım. Herkes emin olsun, bu tempo oturduktan sonra çok daha iyi şeyler yapacağız ve geçen sezona döneceğiz." ifadelerini kullandı.