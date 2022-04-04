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Spor Josef de Souza'dan Valerien Ismael'e büyük övgü
Spor

Josef de Souza'dan Valerien Ismael'e büyük övgü

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 1 puan çıkardı. Siyah-beyazlılarda Josef de Souza 1-1 sona eren mücadeleyi yorumladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 00:10:00 -
Josef de Souza'dan Valerien Ismael'e büyük övgü

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Trabzon'daki mücadelenin ardından Josef de Souza, beIN SPORTS'a konuştu.

Galibiyete yakın taraf olduklarını belirten Brezilyalı yıldız, "Yeni bir sistem, üst seviye oynadık. Çok iyi fırsatlar yakaladık ama 1 puan aldık. Galibiyeti kaçırdık ama olmadı. Sistem değişti ama değişen en büyük şey, takımın ritmi. Hocamız geldiğinden beri tempolu idmanlar yapıyoruz. Biraz daha zaman lazım. Herkes emin olsun, bu tempo oturduktan sonra çok daha iyi şeyler yapacağız ve geçen sezona döneceğiz." ifadelerini kullandı.

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