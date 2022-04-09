Josef de Souza: Gerçek yüzümüzü gösteriyoruz

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u 4-1 yendi. Siyah-Beyazlılar'ın gollerini 2 ve 43'te Batshuayi, 25'te Josef ve 78'de Güven Yalçın kaydetti.

Maçın ardından konuşan Josef de Souza taraftara teşekkür etti. Brezilyalı yıldız, "Ailem çok önemli. Onlar olmadan, hiçbir şeyin anlamı yok. Taraftarlarımıza çok özel teşekkür ederim. Onları maça davet ettim ve hepsi geldi. Pandemiden sonra maddi sıkıntıların olduğu dönemde, fedakarlık yaparak geldiler. Çok teşekkürler." dedi.

Valerien Ismael'le birlikte yeni bir Beşiktaş olduğunu söyleyen Josef, "Yeni bir Beşiktaş var, gerçek yüzümüzü gösteriyoruz. Sezon daha bitmedi. Tüm maçları kazanacağımıza inanıyorum. Ligi olabilecek en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Hocamız geleli çok zaman olmadı. İdman tempomuz değişti. Bazen idmanlardan sonra ölmüş gibi hissediyorum. Sahada sonuç alınca, bu mutluluğa dönüşüyor. Yüksek tempoya alışacağız." ifadelerini kullandı.