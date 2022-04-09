  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Josef de Souza: Gerçek yüzümüzü gösteriyoruz
Spor

Josef de Souza: Gerçek yüzümüzü gösteriyoruz

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef De Souza, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1'lik skorla yendikleri maç sonrası konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 23:26:00 -
Josef de Souza: Gerçek yüzümüzü gösteriyoruz

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u 4-1 yendi. Siyah-Beyazlılar'ın gollerini 2 ve 43'te Batshuayi, 25'te Josef ve 78'de Güven Yalçın kaydetti.

Maçın ardından konuşan Josef de Souza taraftara teşekkür etti. Brezilyalı yıldız, "Ailem çok önemli. Onlar olmadan, hiçbir şeyin anlamı yok. Taraftarlarımıza çok özel teşekkür ederim. Onları maça davet ettim ve hepsi geldi. Pandemiden sonra maddi sıkıntıların olduğu dönemde, fedakarlık yaparak geldiler. Çok teşekkürler." dedi.

Valerien Ismael'le birlikte yeni bir Beşiktaş olduğunu söyleyen Josef, "Yeni bir Beşiktaş var, gerçek yüzümüzü gösteriyoruz. Sezon daha bitmedi. Tüm maçları kazanacağımıza inanıyorum. Ligi olabilecek en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Hocamız geleli çok zaman olmadı. İdman tempomuz değişti. Bazen idmanlardan sonra ölmüş gibi hissediyorum. Sahada sonuç alınca, bu mutluluğa dönüşüyor. Yüksek tempoya alışacağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay