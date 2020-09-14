Jose Mourinho'dan Sörloth açıklaması
İngiliz takımı Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth ile ilgilendiklerini duyurdu.
İngiltere Premiere Lig takımı Tottenham Menajeri Jose Mourinho, Everton'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından Trabzonspor'dan Alexander Sörloth ile ilgilendiklerini açıkladı.
Daha önce Barcelona'yı çalıştıran Portekizli teknik adam, Sörloth'u istiyor musunuz? sorusuna verdiği cevapta, Başkan görüştüğümüzü söylerse bunun doğru olmadığını söyleyemem dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Tottenham ile görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.
Sörloth'un gitmek istediğini belirten Ağaoğlu, gitmek isteyen her oyuncuya hemen tamam diyemeyeceklerini belirterek, Leipzig ve Tottenham ile görüştüklerini, Crystal Palace ve Trabzonspor'un bu transferde hak sahibi olduğunu söyledi.