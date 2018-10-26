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Jose Mourinho duyurdu! İbra dönüyor mu?

Mourinho, ara transfer döneminde Zlatan Ibrahimovic'in yeniden transfer edileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

26 Ekim 2018 Cuma 15:34
Jose Mourinho duyurdu! İbra dönüyor mu?


Everton ile 28 Ekim Pazar günü oynayacakları lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Portekizli teknik adam, Los Angeles Galaxy'de forma giyen Zlatan Ibrahimovic'in ara transfer döneminde takıma dönme olasılığı bulunmadığını söyledi.

Forma giydiği son 8 maçta da ağları sarsamayan Kongo asıllı Belçikalı milli futbolcu Romelu Lukaku'nun performansıyla ilgili eleştirilere de yanıt veren Mourinho, "Lukaku'nun yeniden forma gireceğine inanıyorum. Bir gün yeniden gol atacak ve öz güveni yerine gelecek." ifadelerini kullandı.

Mourinho, sakatlıkları devam eden Alexis Sanchez ve Jesse Lingard'ın da Everton karşısında forma giyemeyeceğini belirtti.

İbrahimovic, 2016-18 yılları arasında giydiği Manchester United formasıyla 53 maçta 29 gole imza atmıştı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 15:34
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