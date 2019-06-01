Jose Antonio Reyes hayatını kaybetti Efsane İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Efsane İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Bir döneme damga vuran ve aktif sporculuk yaşantısını İspanya 2. Lig ekiplerinden Extremadura’da sürdüren yıldız futbolcu Jose Antonio Reyes geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Sevilla’nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada 35 yaşındaki futbolcunun trafik kazası sonucu hayata gözlerini yumduğu ifade edildi. Reyes kariyeri boyunca 1 Premier Lig, 1 İngiltere Kupası, 1 La Liga Kupası ve 5 kez UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı kazanmıştı.

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