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Spor Jorge Jesus'tan kritik karar!
Spor

Jorge Jesus'tan kritik karar!

Fenerbahçe’ye Szalai, Valencia ve Crespo için toplamı 22 milyon Euro’yu bulan teklifler geldiği ancak Jorge Jesus'un “Üçü de bu takıma lazım” diyerek gelen teklifleri reddettiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 11:34:00 -
Jorge Jesus'tan kritik karar!

Fenerbahçe’ye Szalai, Valencia ve Crespo için toplamı 22 milyon Euro’yu bulan teklifler geldiği ancak Jorge Jesus'un “Üçü de bu takıma lazım” diyerek gelen teklifleri reddettiği iddia edildi.

Avrupa'da major liglerin yaz transfer sezonu 1 Eylül'de sona ererken, transferin son haftasında Fenerbahçe'nin üç önemli kozu Attila Szalai, Enner Valencia ve Miguel Crespo için ciddi tekliflerle kulübün kapısının çalındığı öğrenildi.

3 oyuncu için toplam 22 milyon Euro

İspanya, İngiltere ve İtalya'dan gelen tekliflerin toplamının 22 milyon Euro'yu bulduğu kaydedildi.

Gelen tekliflerden sonra Fenerli kurmaylar teknik direktör Jorge Jesus ile bir toplantı gerçekleştirerek oyuncuların transferlerine onayının olup olmadığı soruldu.

"Üçü de bu takıma lazım"

Portekizli teknik adam, "Üçü de bu takıma lazım. Benim için önemli oyuncular. Üçünün aynı anda ayrılması takımın kimyası için iyi olmaz. Ama ben hepsinin kalmasını isterim" cevabını verdi.

Takvim'e göre; Jorge Jesus'un verdiği bu cevap sonrasında Fenerbahçe yönetimi Szalai, Crespo ve Valencia için gelen tekliflerin kabul edilmediğini teklif yapan kulüplere iletti.

Fenerbahçe yönetiminin Avrupa ve ligde gelecek başarılı sonuçların ardından özellikle Macar stoper Attila Szalai ve Portekizli orta saha Miguel Crespo için çok daha iyi tekliflerin gelebileceğini de hesap ettiği de ifade ediliyor. 

 

 


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