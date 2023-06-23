Jorge Jesus'tan bomba futbol kararı! "Bunu yapacağım" diyerek duyurdu

Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılmasının ardından Fenerbahçe'ye veda eden Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un yeni durağının neresi olacağı merak edilirken, Portekiz basını tecrübeli hoca için dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de geçirdiği bir sezonun ardından Sarı-Lacivertliler'e veda eden Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un yeni adresi belli oluyor.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Jorge Jesus, 3 yıllığına kendini Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü yapacak görevi kabul etmeye çok yakın. Henüz resmi sözleşmelerin imzalanmadığı ancak çok yakında duyurunun yapılabileceği belirtildi.

Jorge Jesus'un Suudi Arabistan'dan 3 yıl için toplam 30 milyon euro net maaş alacağı da belirtildi. Suudi basını ise anlaşmanın hemen hemen tamamlandığını ve temmuz ayı başında resmi açıklamanın yapılacağını öne sürdü.



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