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Jorge Jesus'dan küstah "Beşiktaş" açıklaması!

Açıklamalarda bulunan Sporting Lizbon teknik direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş'ın Avrupa'daki başarılarını küçümseyen ifadeler kullandı.

19 Nisan 2018 Perşembe 20:19
Jorge Jesus'dan küstah "Beşiktaş" açıklaması!

Sporting Lizbon teknik direktörü Jorge Jesus, düzenlediği son basın toplantısında Beşiktaş'ı küçümseyen bir yorum yaptı.

Portekiz Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Sporting'in hocası, 5 puan gerisinde yer aldıkları Porto'yla sürekli karşılaştırılmalarına isyan ederek şu yorumu yaptı:

"Evet, onlar Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaştı ama biz de dünyanın en iyi takımlarından Atletico Madrid'le UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştık. Biz Şampiyonlar Ligi'nde onlar gibi Beşiktaş ve RB Leipzig ile değil, Barcelona ve Juventus ile mücadele ettik."

Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında Porto, Beşiktaş'ın lider bitirdiği grubu 2. sırada tamamlayarak son 16 turuna kalmış ve bu turda Liverpool'a elenmişti.

Sporting Lizbon ise Barcelona ve Juventus'un ardından üçüncü sırayı aldığı Şampiyonlar Ligi gruplarının ardından mücadelesine UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmiş ve çeyrek finalde Atletico Madrid'e boyun eğmişti.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 20:19
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