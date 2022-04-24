Jorge Jesus kimdir? Jorge Jesus nereli hangi takımları çalıştırdı?
Fenerbahçe son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. İsmail Kartal'ın başarılı sonuçlar almasına rağmen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz'e gittiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi "Jorge Jesus kimdir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Jorge Jesus hangi takımları çalıştırdı? Jorge Jesus başarıları
Fenerbahçe son haftalarda aldığı başarılarla taraftarının yüzünü güldürüyor. Gelecek sene için önemli bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç’un teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmek için Portekiz’e gittiği öğrenildi. Peki, Jorge Jesus kim?
Jorge Jesus kimdir? Jorge Jesus nereli hangi takımları çalıştırdı?
Jorge Fernando Pinheiro Jesus 24 Temmuz 1954'te Portekiz'de dünyaya geldi. Pofesyonel futbol kariyerine 1973'te başlayan Jesus; Sporting CP, Belenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi ekiplerin formasını giydi.
Jesus teknik direktörlük kariyerine 1989'da Amora takımıylabaşladı. Jergus teknik direktörlük kariyerinde; Vitória Guimarães, Braga, Benfica, Sporting CP, Flamengo takımlarını çalıştırdı. Jorge Jesus, Benfica'dan 28 Aralık 2021'de ayrıldı.
Jorge Jesus'un 3 Portekiz şampiyonluğu, 6 Portekiz Lig Kupası, Brezilya Şampiyonluğu ve Brezilya Süper Kupası başarısı bulunuyor.