Jordan Theodore Beşiktaş Sompo Sigorta'da - Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki oyun kurucu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Jordan Theodore'u 1 yıllığına kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Yunanistan ekibi AEK'da oynayan 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadeye yer verildi: "2019-20 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız, oyun kurucu pozisyonuna başarılı basketbolcu Jordan Theodore'u transfer etti." Theodore, daha önce Türkiye'de Antalya Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve Banvit (Teksüt Bandırma) forması giymişti.

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