Jokic tarihe geçti! İnanılmaz istatistik

NBA'de normal sezon heyecanı bu gece oynanan 7 maçla devam etti. Denver Nuggets'ın Memphis Grizzlies'i 122-109 yendiği maçta 35 sayı, 16 ribaunt ve 6 asistle oynayan Nikola Jokic tarihe geçti. Yıldız oyuncu, NBA tarihinde bir normal sezonda 2000 sayı, 1000 ribaunt ve 500 asist barajlarına ulaşan ilk oyuncu oldu.

Son şampiyon Milwaukee Bucks, Boston Celtics'i 127-121 yenerek Doğu Konferansı'nda 2. sıraya yükseldi. Doğu'da birinci sırada Miami Heat yer alıyor.

İddialı bir kadro kurmasına rağmen play-in dahi yapamayan Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'a 128-112 mağlup oldu ve art arda 8. maçını kaybetti. Warriors'ta Klay Thompson 33 sayıyla maçın yıldızı oldu. Lakers'ta Talen Horton-Tucker'ın 40 sayısı mağlubiyete engel olamadı.