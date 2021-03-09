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Dünya Johnson’ın en sevdiği yiyecek kebap
Dünya

Johnson’ın en sevdiği yiyecek kebap

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Maliye Bakanı Rishi Sunak ile birlikte ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Teesport limanını ziyaret ederken çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:34:00 -
Johnson’ın en sevdiği yiyecek kebap

İngiltere’de artan obezite ile Kovid-19 arasındaki ölümcül ilişkiye dikkat çeken Johnson, kendisinin de diyet yaptığını belirterek, “Kebap benim en sevdiğim sağlıklı yiyecek” ifadesini kullandı.

Obezitenin, İngiltere’deki pandeminin seyrini zorlaştırdığını ifade eden Johnson, “Pandeminin, ülkemizin muzdarip olduğu obezite hastalığı tarafından daha da kötüleştirildiği gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Bununla ilgili benim de kişisel deneyimlerim bulunuyor. Mart ayında Kovid’e yakalandığımda fazla kilolarım nedeniyle Korona ile mücadelede zorlandım. Sonra sağlıklı beslenmeyle 7 kilo verdim. Benim en sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap” dedi.

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