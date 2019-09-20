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Johnson Katar Emiri ile görüştü!

İngiltere Başbakanı Johnson ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin İran’ın "istikrarı bozan eylemleri" konusunda endişeleri paylaştığı, ancak bölgede gerilimin azaltılmasında müzakerenin önemine dikkati çektiği belirtildi.

20 Eylül 2019 Cuma 16:04
Johnson Katar Emiri ile görüştü!

Johnson, Başbakanlık Ofisi'nde Katar Emiri Sani'yi ağırladı. Başbakanlık Ofisi'nden açıklamaya göre, liderler iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliği ve ekonomik bağların gücünden duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olmasından dolayı Katar'ı tebrik eden Johnson, İngiltere'nin Körfez'de birliğe ve Katar'ın ulusal güvenliğine bağlılığını sürdürdüğünü söyledi. 

Yemen'deki savaşın sona ermesi gerektiği konusunda mutabık kalan liderler, ayrıca Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerine yapılan son saldırıları da ele aldı.

İran’ın "istikrarı bozan eylemleri" konusunda endişeleri paylaşan Johnson ve Sani, bölgede gerilimin azaltılmasında müzakerenin önemine dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 16:04
  1. ingiltere
  2. Katar
  3. Boris Johnson
  4. Şeyh Temim bin Hamed al Sani
  5. DÜNYA Haberleri

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