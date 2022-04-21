Johnny Deep çocukluğunu anlattı! Annesiyle ilgili itirafları gündeme bomba gibi düştü

Uzun kariyeri boyunca hakkında bilinmedik ayrıntı kalmayan ünlü oyuncu Johnny Depp, yıllarca sakladığı bazı gerçekleri ilk kez anlattı. Hem de hiçbir şeyi gizlemeden.

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Deep annesiyle ilgili itiraflarıyla gündeme bomba gibi düştü.

58 yaşındaki Depp, eski eşi Amber Heard aleyhine açtığı dava kapsamında travmalarla dolu çocukluğu hakkında konuştu. Diğer bütün filmleri bir yana milyonların hafızasında Karayip Korsanları'nın Kaptan Sparrow'u olarak yer eden Johnny Depp, çocukken annesinin kendisine ve kardeşlerini sürekli olarak taciz ettiğini, fiziksel şiddet uyguladığını anlattı.

YILLAR ÖNCESİNE DÖNDÜ

Johnny Depp, eski eşi Heard'e karşı açtığı kapsamında ABD, Virginia'daki Fairfax County Circuit'te görülen duruşmada kelimenin tam anlamıyla "çocukluğuna ve ilk gençliğine döndü" ve yaşadığı zorlukları anlattı.

Tam adı John Christopher Depp II olan ünlü oyuncu. Betty Sue Palmer ve John Christopher Depp'in oğlu olarak dünyaya gözlerini açtı. Dört çocuklu Depp çiftinin en küçük evladıydı oyuncu. Annesi garson olarak çalışıyordu, babası ise inşaat mühendisiydi. Aile, Depp'in dünyaya geldiği Owensboro, Kentucky'de çok uzun süre yaşamadı. Johnny Depp henüz 7 yaşındayken Florida'ya taşındılar.

'EVİMİZDE GÜVENDE DEĞİLDİK'

Johnny Depp duruşmada, ergenlik çağında yaşadıkları üzerine yoğunlaştı. Fiziksel istismara uğradığını söyledi Depp. Bunun boyutunun da "kendisine kül tablası fırlatılmasından, kafasına topuklu ayakkabıyla ya da telefonla vurulmasına" kadar uzandığını gizlemedi. Oyuncu, kendi evlerinde güvenliğin hiçbir çeşidinin bulunmadığını söyledi.

'FİZİKSEL ACIYA DAYANMAK KOLAYDI'

Johnny Depp geçmişte kalan yıllarını anlatırken fiziksel şiddetin, anneleri tarafından uygulanan sözlü ya da duygusal tacizin yanında hiç önemi olmadığını vurguladı. Oyuncu "O tokatlar yada vurmalar sadece kabullenmeyi ve başa çıkmayı öğrendiğiniz fiziksel acılardı" dedi.

BABASININ SOĞUKKANLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

"Betty Sue" diyerek yani adıyla söz ettiği annesinin, babasına karşı da nazik olmadığını ve sert davrandığını anlattı Johnny Depp. Üstelik de çocuklarının önünde. Fakat babasının, annesinin bu tavırlarına karşı inanılmaz şekilde sakin ve sabırlı kaldığını sözlerine ekledi. Annesi canını yakarken babasının sadece karşısında durup bakışlarını karısına diktiğini anlattı ünlü oyuncu.

Oyuncu "Babamın, kontrolünü kaybedip anneme bağırdığı, saldırdığı ya da vurduğu hiçbir an olmadı" diyerek sözlerini sürdürdü. Sonra da şunları ekledi: "Babam beyefendiliğini hiçbir zaman bozmadı. En fazla duvarı yumruklardı."

'BEŞ YAŞINDA BİR ÇOCUKKEN DÜŞÜNÜRDÜM'

Johnny Depp, annesinin tüm ailesine uyguladığı şiddetle ilgili olarak henüz beş yaşında bir çocukken bile düşündüğünü söyledi duruşmada: "Beş yaşında bir çocuk olarak babamın buna nasıl dayandığını merak ederdim. Onun neden annemi terk etmediğini de. Babam sakinliğini ve soğukkanlılığını koruyabiliyordu. Çocuklarıyla ilişkisini koruyabiliyordu." Johnny Depp, bu sözlerinin ardından babasını "İyi bir adam" olarak tanımladı.

'ANNEMİ TERK EDEREK EN DOĞRU OLANI YAPTI'

Çocukluk ve yetişkinlik çağlarında annesinin yaptıklarını ayrıntısıyla anlatan Johhny Depp, sonunda ebeveyninin, 1978 yılında, kendisi 15 yaşındayken boşandıklarını sözlerine ekledi. O sırada babasının artık bu şekilde yaşayamayacağını söylediğini de belirtti. Depp, adını taşıdığı babasıyla ilgili çarpıcı bir yorumda da bulundu duruşmadaki tanıklığı sırasında. Her ne kadar babasını "kibar, sakin ve utangaç bir adam" olarak tanımlasa da ailesini terk ettiği için onun bir yanının "korkak" olduğunu düşündüğünü de gizlemedi. Oyuncu, ilerleyen yıllarda bu fikrini değiştirdiğini de saklamadı. "Babam, annemi terk ederek kendisi için en doğru olanı yapmıştı" dedi.

Johnny Deep kimdir?

Johnny Depp 9 Haziran 1963'te dünyaya geldi. Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyendir. En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Altın Küre ve bir SAG ödülü sahibidir. 1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street ile öne çıkarak gençlik idolü oldu