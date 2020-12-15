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Aktüel Joe Biden'ın ABD başkanlığı resmi olarak onaylandı
Aktüel

Joe Biden'ın ABD başkanlığı resmi olarak onaylandı

Seçiciler Kurulu, Joe Biden'ı ABD'nin 46. başkanı olarak tescil etti - Biden: - "Tarih boyunca yaptığımız gibi yeni bir sayfa açma, birleşme, iyileşme zamanı geldi"

Yeniakit Publisher
2020-12-15 04:39:42 -
Joe Biden'ın ABD başkanlığı resmi olarak onaylandı

NEW YORK (AA) - ABD'de 528 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu, Joe Biden'ı ülkenin 46. başkanı olarak resmen onayladı.

Ülkedeki 50 eyalet ve Washington DC'de, 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından toplanan Seçiciler Kurulu, verdiği oylarla Biden'ın başkanlığını tescil etti.

ABD'de Seçiciler Kurulu'na giren ilk Türk delege Derya Taşkın da oylamada yer aldı.

Biden, başkanlığın onaylanmasının ardından Wilmington'da yaptığı açıklamada, "Tarih boyunca yaptığımız gibi yeni bir sayfa açma, birleşme, iyileşme zamanı geldi." dedi.

Kendisine oy veren vermeyen bütün Amerikalıların başkanı olacağı sözünü veren Biden, Amerikan demokrasisinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırılarına rağmen ayakta olduğunu belirtti.

Biden, "ABD'de siyasiler kontrolü ele almaz, halk onlara yetki verir" dedi.

ABD halkına birlik ve dayanışma çağrısını yineleyen Biden, önlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak ve ekonomik yardım sağlamak gibi acil görevleri olduğunu söyledi.

Seçiciler Kurulu'nun oylama sonuçları, 6 Ocak'ta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında yapılacak Kongre oturumunda, tekrar onaylanmak üzere ele alınacak.

- Seçimleri, 306 delegeyle Joe Biden kazanmıştı

Ülkede, 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini 306 delegeyle Joe Biden kazanmış, ABD Başkanı Donald Trump ise 232 delegede kalmıştı.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde "Seçiciler Kurulu" adı verilen sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege bulunuyor.

Seçmenler, sandıkta doğrudan başkan adayına değil eyaletin Seçiciler Kurulu üyelerine oy veriyor.

Eyalette en fazla oyu hangi parti alırsa, o partinin önceden belirlenen delegeleri daha sonra ABD'nin başkanı ve başkan yardımcısını resmen seçiyor.

538 sayısının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Eyaletin Kongre Üyeleri, kendi eyaletlerinin valilerinin gönderdiği Seçiciler Kurulu oylarını kabul etmezse, ABD Kongresi'nde yapılacak görüşme ve oylamayla o eyaletle ilgili karar alınacak.

- Trump'ın seçim sonucuna itirazı

"Seçimlerde hile olduğunu" iddia eden Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti.

Trump ekibinin birçok eyalette açtığı davalar reddedilmişti.

Trump ise Yüksek Mahkeme'nin, Biden'ın seçim zaferinin geri döndürülmesine yönelik davayı reddetmesine tepki göstererek, "Yüksek Mahkeme bizi rezil ediyor. Hiçbir bilgelik ve cesareti yok." ifadesini kullanmış, seçimlerde "tarihin en büyük yolsuzluğunun" yapıldığını öne sürmüştü.

ABD'de dün, başkent Washington başta olmak üzere birçok kentte, seçimleri kaybeden Trump'a destek eylemlerinde, karşıt gruplar arasında çıkan kavgalarda 5 kişi yaralanırken, onlarca kişi de gözaltına alınmıştı.

Gösterilerde, Trump'ın "seçimlerde hile olduğu" iddialarına destek verilmişti.

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