Joe Biden'dan Türkiye'ye küstah çağrı!
Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ayasofya'nın resmen ibadete açılması kararından derin üzüntü duyduğunu belirtti, Ayasofya'nın müze statüsünün korunması gerektiğini açıkladı
ABD'de Demokratların Başkan adayı Joe Biden, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasından "derin üzüntü" duyduğunu söyledi.
Kasım ayında ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin Başkan Donald Trump karşısındaki rakibi olan Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karardan geri adım atılması çağrısı yapma cüretinde bulundu.
Independent'in haberine göre; Biden açıklamasında şu küstah ifadeleri kullandı:
"Türk hükümetinin Ayasofya'yı camiye çevirme kararı nedeniyle derin üzüntü duyuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu kararını iptal etmesini, bunun yerine bu değerli yerin mevcut müze statüsünün korunması ve herkese eşit erişim sağlanmasını şiddetle tavsiye ediyorum."