Joe Biden'dan skandal Türkiye çıkışı!

ABD'de Başkan Donald Trump'ın en büyük rakibi olan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, New York Times gazetesine seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili skandal sözler sarf ederek büyük tepki çekti.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini bildiren Joe Biden, Erdoğan'a çok farklı bir yaklaşım uygulamaları gerektiğini ileri sürdü. Muhalefeti desteklediklerini açıkça göstermeleri gerektiğini savunan Biden, muhalefetle doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamaları gerektiğini öne sürdü.

Joe Biden'a büyük tepki

Skandal açıklamalarının ardından Joe Biden'a sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan büyük tepki geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bizler her 'dış güçler' dediğimizde, 'kim bu dış güçler?' diyenler, ABD’nin Başkan Adayı Joe Biden’ın bu konuşmasını iyi dinlesin." ifadelerini kullanırken bir diğer kullanıcı ise, bu sözleri işiten ve 'ben bu toprakların evladym' diyen bir kimsenin bu açıklamadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karışında yer alması halinde, göz göre göre ülkesine rağmen Amerika’yı tercih etmiş olacağını belirtti.

Gazeteci Yazat Hikmet Genç de, Biden'a tepki gösterdi. Genç, Biden'ın kısaca Türkiye’nin nefesini kesmek istediğini itiraf edip, Erdoğan’a karşı CHP-millet ittifakını destekleyeceğini söylediğini belirtti. Genç, bunu hala anlamayanın ya 'dangalak' ya da 'alçak' olduğunu ifade etti.