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Dünya Joe Bıden'dan Putin'i kızdıracak sözler: Asla tanımayacağız
Dünya

Joe Bıden'dan Putin'i kızdıracak sözler: Asla tanımayacağız

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Rusya'nın Kırım'ı "sözde ilhakını" asla tanımayacağını ve Moskova'nın saldırgan tavırlarına karşı Ukrayna'nın yanında olacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 18:19:00 -
Joe Bıden'dan Putin'i kızdıracak sözler: Asla tanımayacağız

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının yıl dönümü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya, Kırım'ı işgal ederek, uluslararası hukuku, modern ülkelerin birbirine garanti ettiği normları, komşusu Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin çatışmanın başından bu yana olduğu gibi Ukrayna ve müttefiklerinin yanında olduğunun altını çizen Biden, "Bu hüzünlü yıl dönümünde, önemli bir gerçeği tekrar vurguluyoruz: Kırım, Ukrayna'nındır." ifadesini kullandı.

Biden açıklamasında, "ABD, Rusya'nın Kırım'ı sözde ilhakını asla tanımayacak ve Rusya'nın saldırgan eylemlerine karşı Ukrayna'nın yanında yer alacaktır. Rusya'yı Ukrayna'daki ihlalleri ve saldırganlığı nedeniyle sorumlu tutmaya çalışmayı sürdüreceğiz." mesajını verdi.

Ukrayna halkının mücadelesine desteklerinin de sürdüreceklerini vurgulayan Biden, "ABD, Ukrayna'nın sözüne hala güvenmektedir ve ülkelerinin barışçıl, demokratik ve refah bir geleceği için çalışan herkesi destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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