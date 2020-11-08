Joe Biden'a tebrik! İlk mesajı atan lider bakın kim

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Twitter'dan yaptığı paylaşımda ABD’deki Başkanlık Seçimlerini kazanan Joe Biden'ı tebrik ederek, "İki ülke, yakın dost, ortak ve müttefiktir. Dünya sahnesinde eşsiz bir ilişkiyi paylaşıyoruz. Birlikte çalışmayı ve her ikinizle bunu geliştirmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'da Biden'ı başkan seçilmesinden ve yardımcısı Harris'i tarihi başarısından ötürü tebrik ederek "ABD, bizim en önemli müttefikimiz, iklim değişikliğinden ticaret ve güvenliğe kadar ortak önceliklerimiz için yakından çalışmayı dört gözle bekliyorum." paylaşımını yaptı.

Macron: Haydi birlikte çalışalım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabında "Amerikalılar Başkanını seçti. @Joe Biden'a ve @Kamala Harris'e tebrikler. Bugünün zorluklarının üstesinden gelmek için yapacak çok şey var. Haydi birlikte çalışalım." ifadelerini paylaştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter hesabında Biden'ı kutlayarak "ABD Başkanı seçilen @JoeBiden'a tebrikler. Joe Biden, Yunanistan'ın gerçek dostu ve eminim başkanlığı sırasında ülkelerimiz arasındaki ilişki daha da güçlenecek." paylaşımını yaptı.

Merkel: Amerikan halkı karar verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in Twitter’dan paylaştığı kutlama mesajına göre, Merkel, "Tebrikler. Amerikan halkı karar verdi. Joe Biden ABD’nin 46’ncı başkanı olacak. Ona gönülden şans ve başarı diliyorum, aynı zamanda ülkenin seçilmiş ilk kadın başkan yardımcısı Kamala Harris’i de tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Joe Biden ile gelecekte birlikte çalışacağından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Merkel, "Bu zamanın büyük zorluklarının üstesinden gelmek istiyorsak, transatlantik dostluğumuz vazgeçilmezdir." değerlendirmesinde bulundu.

Conte: Bıden ile çalışmaya hazırız

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Twitter'da "Amerikan halkına ve kurumlarına, demokratik hayatın olağanüstü katılımı için tebrikler. Başkan seçilen @Joe Biden ile transatlantik ilişkiyi güçlendirmek için çalışmaya hazırız. ABD, sağlam bir müttefik ve stratejik bir ortak olarak İtalya'ya güvenebilir." ifadesine yer verdi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo da Biden'ı soysal medya mesajıyla kutladı. De Croo, tebriklerini ilettikten sonra "Bu seçimde rekor sayıda seçmen oy kullandı. Bu, Amerikan siyasi hayatının ve demokrasisinin canlılığını göstermektedir." ifadesine yer verdi.

Filistin 'kazanım' dedi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Özel Temsilcisi Nebil Şaas, ABD’deki başkanlık seçimlerini Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın kazanmasını Filistin için "bir kazanım" olarak değerlendirdi.

Şaas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Filistin için) Donald Trump’ın döneminden daha kötü bir dönem olmadı, ondan kurtulmak bir kazanımdır." dedi.

Filistin davasına ilişkin ABD’nin duruşunda stratejik bir değişim beklemediklerini vurgulayan Şaas, "Trump’tan daha kötüsü yoktu. Kim olursa olsun ondan daha iyi olacağı kesin." ifadelerini kullandı.

Şaas, şöyle devam etti:

"Biden ve yardımcısı Kamala Harris'ten duyduğumuza göre, daha dengeli olacaklarını, (İsrail Başbakanı) Netanyahu'nun peşinde daha az yürüyeceklerini ve dolayısıyla bize Trump'tan daha az zararlı olacaklarını düşünüyorum."

Sommaruga: Bu güçlü bir işaret

İsviçre Başbakanı Simonetta Sommaruga Twitter'da "@JoeBiden ve @KamalaHarris'e tebrikler. Bu güçlü bir işaret. İsviçre, yeni yönetimde ABD ile mükemmel ilişkilerimizin gelişmeyi sürdüreceğine ve zenginleşeceğine inanıyor." paylaşımını yaptı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter’dan paylaştığı mesajında, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i zaferinden dolayı kutladı.

Mesajında Han, Biden’in Küresel Demokrasi Zirvesi’ni ve onunla yasa dışı vergi cennetlerini sona erdirmek için çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Han, ABD ile Afganistan’da ve bölgede barış için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Malta Başbakanı Robert Abela, Twitter hesabından "ABD Başkanlığına seçildiği için Joe Biden'a ve ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'e tebrikler. Çok ilham verici." paylaşımında bulundu.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonucunun Amerikan halkının büyük zaferi ve ABD demokrasisinin gücünün göstergesi olduğunu belirtti. Biden'ı tebrik eden Djukanovic, seçim sonucunun, iki ülke arasındaki verimli iş birliğinde yeni bir başlangıç niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 46. başkanı seçilen Biden'ı şahsı ve Slovenya halkı adına tebrik etti.

Eski başkan Obama'dan tebrik

Eski ABD Başkanı Barack Obama, kendi döneminde Başkan Yardımcılığı yapan Joe Biden'ı resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimindeki zaferinden dolayı kutladı.