Joe Biden'a partisinden çok sert İsrail tepkisi!

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun şiddeti durdurmak için yeterince çalıştığına inanıyor musunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Dün Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Biden, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Topluluğunun da sadece İsrailli değil, bölgedeki birçok ülkedeki mevkidaşları ile görüştüğünü kaydetti.

ABD ve İsrail arasında 'Filistin' trafiği

Bölgede tansiyonun düşürülmesi için çabalarının sürdüğünü belirten Biden, "Bugüne kadar aşırı bir tepki almadık. Buradaki asıl mesele özellikle sivil nüfusun yaşadığı bölgelere atılan roketlerin sayısının azalması. Bu konuda birçok görüşme daha yapmamızı bekliyorum." diye konuştu.

Cortez'den eleştiri

Temsilciler Meclisi New York Vekili Ocasio-Cortez, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in saldırılarıyla ilgili açıklamasını eleştirdi.

Ocasio-Cortez, Biden'ın "İsrail'in kendini savunma hakkı var" sözlerine tepki göstererek, "Bağlamı zayıf ya da Filistinlilerin evlerinden çıkarılması veya Mescid-i Aksa'daki saldırılar gibi bu şiddet sarmalını hızlandıran şeylerin kabul edildiği, bunun gibi boş açıklamalar sadece Filistinlileri insanlıktan çıkarmaktadır. Bu yanlıştır." değerlendirmesini yaptı.

Demokrat vekil, İsrail'in saldırılarını görmezden gelip sadece Hamas'a yüklenen Biden yönetiminin sanki şiddetin kaynağı Filistinlilermiş gibi davrandığını belirterek, "Bu tarafsız bir dil değil, taraf tutan, işgalin tarafını tutan bir dil." yorumunu yaptı.

25 Temsilciler Meclisi Üyesi'nden Blınken'a baskı

ABD Temsilciler Meclisi'nde farklı eyaletlerden 25 temsilci ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a mektup yollayarak Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilerin yerlerinden edilmesi konusunda İsrail'e diplomatik baskı yapması çağrısında bulundu.

İllinois eyaleti temsilcilerinden Demokrat Marie Newman ile Wisconsin eyaleti temsilcilerinden Demokrat Mark Pocan'ın öncülüğünde hazırlanan mektupta, "İsrail'in Kudüs'teki Bustan ve Şeyh Cerrah mahallelerinden yaklaşık 2 bin Filistinliyi yerlerinden etme planına karşı derin kaygımızı ifade etmek için bu mektubu yazıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mektupta; Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Andre Carson, Alexandria Occasio Cortez, Jared Huffman ve Alan Lowenthal gibi isimlerin de imzası yer aldı.