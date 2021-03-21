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Siyaset Joe Biden'a kritik 'İstanbul Sözleşmesi' sorusu: Bundan da rahatsız mısın?
Siyaset

Joe Biden'a kritik 'İstanbul Sözleşmesi' sorusu: Bundan da rahatsız mısın?

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Türkiye'nin aileyi ifsat projesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi karşısında hayal kırıklığı yaşayan ABD Başkanı Joe Biden'a çarpıcı bir soru sordu.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 20:29:00 -
Joe Biden'a kritik 'İstanbul Sözleşmesi' sorusu: Bundan da rahatsız mısın?

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin fesat İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması kararını "derin hayal kırıklığı" ile karşıladıklarını belirtti. Biden, Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararı hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden ani ve nedensiz ayrılması derin hayal kırıklığıdır." diye konuştu.

Bunun üzerine AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Biden'a çok çarpıcı bir soru yöneltti.

Metiner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bay Biden! İsrailli üniformalı teröristlerin Filistinli Müslüman kadınlara yaptıkları dehşetengiz zulümden ve şiddetten de rahatsız mısınız acaba?"

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