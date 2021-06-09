Joe Biden'a flaş çağrı! Özel temsilcilik istediler

ABD'nin önde gelen Müslüman sivil toplum kuruluşları (STK), Kanada'da aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırı üzerine ABD Başkanı Joe Biden'a küresel İslamofobi ile mücadele için özel temsilcilik kurulması çağrısı yaptı.

Ülkedeki en büyük Müslüman hakları savunucusu kuruluşlardan Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden'dan Kanada'daki Müslümanlara yönelik saldırıyı kınaması, artan küresel İslamofobi ile yüzleşmesi istendi.

Kuzey Amerika'nın yanı sıra Avusturya, Çin, Myanmar, Fransa, Hindistan ve İsrail'deki olaylara işaret edilen açıklamada, Biden'dan İslamofobiyi izlemek ve bununla mücadele etmek için özel bir temsilcilik kurulması ve temsilci atanması talebinde bulunuldu.

Açıklamada, İslamofobinin kendisini yalnızca nefret suçlarında göstermediği belirtilerek, "Müslüman karşıtı propaganda çevreleri tarafından desteklenen zararlı ve nefret dolu politikalar yoluyla Amerikan kurumlarına da nüfuz ediyor. Bu durdurulmalı." ifadeleri kullanıldı.

"Bu ölümcül nefret hastalığına artık katlanamayız"

Ülkede Müslüman sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyinden (USCMO) yapılan yazılı açıklamada da Kanada'daki İslamofobik saldırı kınanarak, 20 yaşındaki saldırgan Nathaniel Veltman için "Onun kalbini bu kadar nefretle kim doldurdu?" sorusu soruldu.

Açıklamada, ABD, Kanada, Avrupa, Avusturalya ve Yeni Zelanda gibi modern ülkelerde İslamofobi ve ırkçılığın yükselişine işaret edilerek, "Toplumlarda endişe verici şekilde çoğalan ve liberal toplumun temellerini ortadan kaldırmakla tehdit eden bu ölümcül nefret hastalığına artık katlanamayız." denildi.

Kamuda ve kurumlarda oluşturulacak stratejik politikalarla İslamofobiye karşı sistematik bir duruş sergilenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, ulusal çıkarlar veya partizan baskı grupları adına özgürlük, eşitlik ve adalet ilkelerinin eğilip bükülmesine izin verilmemesi gerektiği bildirildi.

USCMO'nun CAIR ile birlikte 29 Ocak'ta Biden'a, İslamofobi ile mücadele konusunda yine bir mektup gönderdiği, ABD'de Yahudi karşıtlığı olayları üzerine oluşturulan ofise benzer şekilde "İslamofobiyi İzleme ve Mücadele Özel Temsilciliği" kurulması talebinde bulunulduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran akşamı aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren minibüs sürücüsü, biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Nathanial Veltman adlı 20 yaşındaki terörist, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

London Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı yapıldığına inanıldığı ifade edilmişti.

Veltman, saldırıdan bir gün sonra hakim karşısına çıkarılmış ve hakkında 4 cinayet ve bir cinayete teşebbüsten dava açıldığı bildirilmişti.