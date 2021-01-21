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Dünya Joe Biden'a çağrı: Türkiye'ye uygulayın
Dünya

Joe Biden'a çağrı: Türkiye'ye uygulayın

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'a Türkiye'ye yaptırım uygulaması konusunda çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 10:18:00 -
Joe Biden'a çağrı: Türkiye'ye uygulayın

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı'nda büyük kayıplarla ayrılan Erivan yönetimi, ABD'deki en aktif ve köklü lobisini kullanarak Joe Biden'ı Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalışıyor.

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Biden'ın yemin töreninin ardından bir tebirk mesajı yayımladı. Çok sayıda talebin olduğu bildiride kuruluş, geçen yıl yaşanan gerilimin ardından Ankara ve Bakü'ye yaptırım uygulanmasını istedi.

ANCA'nın Biden'a "tebrik mesajında" Türkiye ve Azerbaycan ile ilgili bölümde şu ifadeler yer aldı:

Türkiye'ye silah satışı dursun

"Yasalar gereği ABD ordusunun ve güvenlik güçlerinin Azerbaycan ve Türkiye'ye desteği kesilmeli, her iki ülkenin de yeni silah ithalatı lisansı iptal edilmeli.

Yaptırım uygulanmalı

Aliyev ve Erdoğan rejimine Dağlık Karabağ'da işlenen insan hakları ihlalleri sebebiyle yaptırım uygulanmalı.

SİHA soruşturması talebi

Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve Adalet Bakanlığı, Azerbaycan'ın kullandığı Türk SİHA'larındaki ABD yapımı parçalar ile ilgili soruşturma başlatmalı."

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