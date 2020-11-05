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Dünya Joe Biden yardımcısı Kamala Harris kimdir?
Dünya

Joe Biden yardımcısı Kamala Harris kimdir?

Joe Biden yardımcısı Kamala Harris kimdir? Trump ve Biden arasında yarış sürüyor, sonuç henüz belirlenmedi. ABD Başkanı Joe Biden seçildiği takdirde ülkenin ilk kadın ve siyah başkan yardımcısı olacak Kamala Harris hakkında detayları merak ediyor. İşte Kamala Harris hayatına dair detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-05 20:59:00 -
Joe Biden yardımcısı Kamala Harris kimdir?

ABD seçimlerinin ardından Demokrat Parti'nin güçlü isimlerinden Kamala Harris ismi öne çıktı. ABD siyasetinin öne çıkan isimlerinden olarak gösterilen Kamala Harris kimdir?

Kamala Harris kimdir?

Kamala Devi Harris, 20 Ekim 1964 tarihinde California'da dünyaya geldi. Avukat ve politikacı olarak görev yapmaktadır. 32. Kaliforniya Başsavcısı olan Kamala Harris 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde başa gelmiştir. Harris, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den başkan olmak için parti içi ön seçimlere katılmış, ancak yeterli başarıyı gösterememesinden ötürü çekilmiştir. Ağustos'ta ise DP'nin başkan adayı Joe Biden'ın yanında başkan yardımcısı adayı olarak yer alacağı açıklanmıştır.

Harris, anne tarafından Hindistan, baba tarafından ise Jamaika asıllıdır. Amerika başkan yardımcılığına aday olan ilk Afrikalı Amerikan, Asyalı Amerikalı ve (Demokrat Geraldine Ferraro ile Cumhuriyetçi Sarah Palin'in ardından) üçüncü kadın adaydır.

Harris, anne tarafından Hindistan, baba tarafından ise Jamaika asıllıdır. Amerika başkan yardımcılığına aday olan ilk Afrikalı Amerikan, Asyalı Amerikalı ve (Demokrat Geraldine Ferraro ile Cumhuriyetçi Sarah Palin'in ardından) üçüncü kadın adaydır.

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