Joe Biden ve Vladimir Putin arasında kritik görüşme

Psaki, "Biden, muhalif (Aleksey) Navalni'ye ve protestoculara yapılan muamele konusunda lafını sakınmadı" diye konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan, konu Putin veya Rusya'nın hamleleri konusundaki endişeler olduğu zaman hiç lafını esirgemedi. Kendisi telefon görüşmesinde de bunu açıkça gösterdi" dedi.

Rusya'da polis geçen cumartesi günü tutuklu bulunan Navalni'nin serbest bırakılması talebiyle 100'den fazla şehirde düzenlenen protestolarda 3 bin 900 kişiyi gözaltına alınmıştı.

Navalni, daha önce zehirlenmesinden Kremlin'i sorumlu tutmuş ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle tutuklandığını söylemişti.