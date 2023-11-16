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Dünya Joe Biden uçağın merdivenlerinden aşağı doğru çakıldı
Dünya

Joe Biden uçağın merdivenlerinden aşağı doğru çakıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 01:19:00 -

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya ziyaretinde uçağın merdivenlerinden uçarak düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden uçak merdivenlerinden aşağı indiği sırada yuvarlandı ve yere düştü.

Biden bu sefer resmen çakıldı

O anlar kameralara da yansıdı. Biden'ın uzun merdivenden aşağı doğru adımlarca düştüğü görüldü.

Bu olay ilk değil

ABD Başkanı Biden, daha önce de yürürken yalpalaması, boşlukla selamlaşması, konuşurken duraksaması, bisikletten düşmesi ve merdivenden kaymasıyla çok konuşulmuştu.
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