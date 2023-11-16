Joe Biden uçağın merdivenlerinden aşağı doğru çakıldı
ABD Başkanı Joe Biden, Polonya ziyaretinde uçağın merdivenlerinden uçarak düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden uçak merdivenlerinden aşağı indiği sırada yuvarlandı ve yere düştü.
Biden bu sefer resmen çakıldı
O anlar kameralara da yansıdı. Biden'ın uzun merdivenden aşağı doğru adımlarca düştüğü görüldü.
Bu olay ilk değil
ABD Başkanı Biden, daha önce de yürürken yalpalaması, boşlukla selamlaşması, konuşurken duraksaması, bisikletten düşmesi ve merdivenden kaymasıyla çok konuşulmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO