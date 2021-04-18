  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Joe Biden ‘tek seferde yapamazdık’ diyerek duyurdu! ‘Sayıyı arttırıyoruz’
Dünya

Joe Biden ‘tek seferde yapamazdık’ diyerek duyurdu! ‘Sayıyı arttırıyoruz’

Eski başkan Donald Trump'ın 15 bin mülteci sınırını koruyacağını açıklayan Joe Biden yönetimi, yeni açıklama yaparak bu sayının artırılacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 10:44:00 -
Joe Biden ‘tek seferde yapamazdık’ diyerek duyurdu! ‘Sayıyı arttırıyoruz’

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini geçirdiği Delaware eyaletinde basın mensuplarına mülteci sınırı konusunda açıklama yaptı.

Biden, bir soru üzerine, bu yıl kabul edecekleri mülteci sayısına atfen, "Bu sayıyı artıracağız. Sorun, güney sınırındaki gençlerle ilgili krizin devam etmesiydi. İki şeyi tek seferde yapamazdık, dolayısıyla şimdi o sayıyı artıracağız" değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray, cuma günkü açıklamasında, Donald Trump'ın 2021 mali yılı için koyduğu ve "tarihin en düşük sayısı" olarak kayıtlara geçen 15 bin mülteci kabulü sınırının korunacağını duyurmuş, kamuoyunda ve bazı Kongre üyelerinde bu karar tepkilere neden olmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuyla ilgili değerlendirmesinde, nihai rakamın Biden tarafından 15 Mayıs'a kadar belirleneceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altının gerçek fiyatını söyledi! O seviyeyi işaret etti
Ekonomi

Altının gerçek fiyatını söyledi! O seviyeyi işaret etti

Altın, sonunda 1.750 $’lık kilit direncin üzerine çıktı. Bu, altın için çok büyük bir aşama olabilir. Çünkü pek çok kişi, altın fiyatının bu..
Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurduk
Dünya

Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da bulunan Kral Halid Hava Üssü'nü vurduklarını açıkladı.
Dijital para borsasının kalbi Malta'da atıyor! 14 milyon Türk'ün parası burada
Ekonomi

Dijital para borsasının kalbi Malta'da atıyor! 14 milyon Türk'ün parası burada

Sahibi, ortağı, çalışanı dahi bilinmeyen kripto paralara her gün milyon dolarlar akıtılıyor. Dijital para borsasının kalbi ise Malta’daki bu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay