Joe Biden kimdir? Trump'ın rakibi olan ABD Başkan adayı Joen Biden kaç yaşında?

ABD'de başkanlık ve kongre seçimleri 3 Kasım'da yapılacak. Başkan Donald Trump'ın rakibi Demokrat Parti'den eski Başkan Yardımcısı Joe Biden. Peki, Joe Biden kimdir?

Joe Biden kimdir?

Trump'ın rakibi olan Joen Biden, Demokrat Parti'den eski ABD başkan yardımcısı.

Joe Biden, 1942 yılında Pensilvanya eyaletinin Scranton şehrinde doğdu. Çocukken Delaware’e taşındı. Bir politikacı olarak Trump, Biden’ı Pensilvanya’yı terk etmekle suçlasa da Biden, her iki yönetimle de yakın siyasi bağlar kurmuştur.

Altı dönem senato üyeliği yapan Joe Biden, ilk kez 1972’de ABD’nin 47. Başkan yardımcısı seçildi.

3 Kasım’da yapılacak seçimlere aday olan Biden, yaklaşık yarım asırdır kamuya hizmet ettiği için hükümet deneyiminin onu ön plana çıkardığını vurguluyor.

Joe Biden, corona virüs krizinde de seçmenlerin ilgisini çekebilmek için sağlık ve ekonomi uzmanlarının tavsiyelerine dayanan öneriler formüle etmenin yollarını aradı.

Önerilerinin arasında corona virüs testlerinin daha ulaşılabilir ve ücretsiz olması da yer alıyor.