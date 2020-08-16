Joe Biden kimdir? Joe Biden ne dedi?

Kendi ülkelerindeki siyahileri insan yerine koymayan, bir varil petrol için ülkeleri işgal etmekten geri durmayan ve seçilmiş iktidarları darbe yoluyla devirmekten çekinmeyen söz de demokrasi ülkesi ABD, kasımda başkanlık seçimlerine gidiyor. ABD’deki başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Donald Trump’ın rakibi olan Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden, aşağılık bir açıklamaya imza attı. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, demokrasiye kara bir leke sürecek küstah bir çıkış yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğaın’ı yenmek için muhalif liderleri desteklenmesi gerektiğini ve bunu da açıkla göstermeleri gerektiğinin zırvaladı. Peki kim bu Joe Biden?

Joe Biden kimdir?

Joseph Robinette Biden 20 Kasım 1942 tarihinde doğdu. Joe biden Amerika Birleşik Devletleri’nin 47. başkan yardımcı olarak görev yaptı. 20 Ocak 2009 tarihinde bu göreve başlamadan önce 3 Ocak 1973 tarihinden beri Delaware eyaletini ABD Senatosunda temsil etmekteydi. 2008 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti’den aday oldu ancak ön seçimde hezimete uğradığı için adaylıktan çekildi. 2020’de Amerika Başkanlığı için aday olan Biden, 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti’nin adayı Barack Obama’nın kazanmasıyla birlikte Obama’nın yardımcısı olarak görev yaptı. Biden, 20 Ocak 2017’de görevini Mike Pence’ye devretti.