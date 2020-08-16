  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi

Joe Biden kimdir? Joe Biden ne dedi?

Joe Biden hangi partiden aday? ABD Başkan adayı Joe Biden'ın küstah açıklamalarına Türkiye’den her kesimden tepki gelmeye devam ediyor. 3 Kasım’da seçimlere gidecek olan ABD’de Donald Trump’a rakip olan Demokrat Parti adayı Joe Biden, muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yenmesi gerektiğini, bunun için ise muhalif liderlerin desteklenmesi gerektiğini zırvaladı. Peki Joe Biden kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-08-16 18:34:00 -
Joe Biden kimdir? Joe Biden ne dedi?

Kendi ülkelerindeki siyahileri insan yerine koymayan, bir varil petrol için ülkeleri işgal etmekten geri durmayan ve seçilmiş iktidarları darbe yoluyla devirmekten çekinmeyen söz de demokrasi ülkesi ABD, kasımda başkanlık seçimlerine gidiyor. ABD’deki başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Donald Trump’ın rakibi olan Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden, aşağılık bir açıklamaya imza attı. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, demokrasiye kara bir leke sürecek küstah bir çıkış yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğaın’ı yenmek için muhalif liderleri desteklenmesi gerektiğini ve bunu da açıkla göstermeleri gerektiğinin zırvaladı. Peki kim bu Joe Biden?

Joe Biden kimdir?

Joseph Robinette Biden 20 Kasım 1942 tarihinde doğdu. Joe biden Amerika Birleşik Devletleri’nin 47. başkan yardımcı olarak görev yaptı. 20 Ocak 2009 tarihinde bu göreve başlamadan önce 3 Ocak 1973 tarihinden beri Delaware eyaletini ABD Senatosunda temsil etmekteydi. 2008 ABD başkanlık seçimlerinde Demokratik Parti’den aday oldu ancak ön seçimde hezimete uğradığı için adaylıktan çekildi. 2020’de Amerika Başkanlığı için aday olan Biden, 4 Kasım 2008 tarihinde yapılan ABD başkanlık seçimlerinde  Demokratik Parti’nin adayı Barack  Obama’nın kazanmasıyla birlikte Obama’nın yardımcısı olarak görev yaptı. Biden, 20 Ocak 2017’de görevini Mike Pence’ye devretti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yağ fabrikası İngiliz istihbaratının merkezi çıktı! İş adamı meğer ajanmış
Aktüel

Yağ fabrikası İngiliz istihbaratının merkezi çıktı! İş adamı meğer ajanmış

1925 yılında Adana’da Gilodo Nebati Yağ Fabrikası’nı kuran işadamı Gilodo kardeşler’in İngiliz İstihbarat’ına çalıştığı iddia edildi...
Fransa'nın savaş uçağı hamlesine Türkiye'den sert tepki
Gündem

Fransa'nın savaş uçağı hamlesine Türkiye'den sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetim (GKRY) ile Fransa'nın ortak tatbikat düzenlemesi ve Fransa'nın Kıbıs'a askeri uçaklarını konuşlandırmasına Dışişler..
Yunan gazeteciden çarpıcı itiraf: Konu Türkiye olunca süt dökmüş kediye dönüyorlar
Dünya

Yunan gazeteciden çarpıcı itiraf: Konu Türkiye olunca süt dökmüş kediye dönüyorlar

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunan gazeteci Paris Karvounopoulos, ABD ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı