'Joe Biden' kararını duyurdular!

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'de seçim itiraz süreci sonuçlanana kadar kimseyi kutlamayacağını bildirdi.

Obrador, yaptığı basın toplantısında, "ABD seçimiyle ilgili, tüm yasal mevzular çözüme kavuşturulana kadar bekleyeceğiz. Bir adayı ya da diğerini kutlayamam. Süreç tamamlanana kadar beklemek istiyorum." dedi.

Meksika Devlet Başkanı, hem Cumhuriyetçi aday Donald Trump hem de Demokratların adayı Joe Biden ile iyi ilişkilere sahip olduğunu belirtti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Biden'ın kazandığı bildirilmişti.

Amerikan medyası, Biden'ın, rakibi ve mevcut Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandığını duyurmuştu.

Trump, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak "Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." demişti.

Biden, zafer konuşmasını Delaware eyaletinin Wilmington kentinde başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ile yapmıştı.

Biden sonuçların resmileşmesi halinde 20 Ocak 2021 günü 78 yaşında görevine başlayacak.