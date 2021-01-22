Joe Biden imzayı attı! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin pandemiyle mücadelede yeni yol haritasını çizdi.

"İyileşmek için hatırlamak zorundayız"

Beyaz Saray'da Covid-19 Ulusal Eylem Planı'nı açıklayan Biden, sözlerine eşi ve kendisinin Amerika'nın 400 bin Covid-19 kurbanını anmak üzere dua ettiğini söyleyerek başladı. Biden, "İyileşmek için hatırlamak zorundayız" dedi. Biden, "Geçen yıl federal hükümete ülkenin ihtiyacı olan odağı sağlaması için güvenemezdik" ifadelerini kullandı. Joe Biden, Covid-19 bağlantılı ölümlerin gelecek ay itibarıyla yüksek olasılıkla 500 bini geçeceği uyarısında bulundu.

"Pandemiyi atlatacağız"

Çiçeği burnunda Başkan, "İşleri yoluna koymamız aylar sürecek. Açık konuşuyorum, bunu atlatacağız, bu pandemiyi atlatacağız" dedi.

Aşının ortaya çıkarılmasıyla ilgili "üzücü bir başarısızlık" ifadesiyle adını anmadan selefi Donald Trump'ı eleştiren Biden, dünya genelindeki Covid-19 ölümlerinin yüzde 20'sinin ABD'de yaşandığına, fakat ABD'nin dünya nüfusunun yüzde 4'ünü oluşturduğuna dikkat çekti.

"99 gün maske takın"

Joe Biden, tüm Amerikalılara "Gelecek 99 gün maske takın" çağrısında bulundu. ABD Başkanı, "Kongre üyeleriyle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ulusal bir acil durumun içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Yeni kararnameler imzaladı

Biden, konuşmasında bahsettiği gibi tüm federal kurumları ve özel sanayileri Amerikalıların virüsten korunması için ihtiyaç duyulan her şeyi üretmek üzere harekete geçiren Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokan kararnameyi imzaladı. Savunma Üretim Yasası, N95 maskelerinin, kişisel koruyucu ekipmanların, aşının içindeki maddelerin ve şırınga, iğne gibi aşılamada kullanılan materyallerin üretimi için kullanılacak.

Konuşmasının ardından Joe Biden, tedarik zincirini güvence altına almak, işçilerin güvenliğini sağlamak, adil müdahale, güvenli seyahati desteklemek, pandemi test kurulu oluşturmak, Covid-19 bakım ve tedavisine erişimi yaygınlaştırmak ve küresel müdahaleyi geliştirmek gibi koronavirüsle mücadelede etkili olması beklenen bir dizi kararname imzaladı.

ABD'ye uçuşlarda negatif test sonucu gerekecek

Biden'ın imzaladığı kararnamelerden biri, ABD'ye havayoluyla seyahat edecek yolcuları da yakından ilgilendiriyor. Buna göre; yolcuların seyahat öncesi negatif Covid-19 test sonucuna sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca ülkeye geldiklerinde de karantinaya alınacaklar.

Başkan Biden konuşmasında söz konusu kararnamelerin, Kongre onayı gerektiren 1.9 trilyon dolarlık pakete ihtiyaç duyduğu hatırlatmasında da bulundu.