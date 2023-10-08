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Dünya Joe Biden ile Netenyahu telefonda görüştü!
Dünya

Joe Biden ile Netenyahu telefonda görüştü!

Yeniakit Publisher
2023-10-08 22:46:00 - 2023-10-08 23:19:15
Joe Biden ile Netenyahu telefonda görüştü!

Gazze şeridinde Müslüman sivillere yönelik bombardıman sürerken, ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefonda görüştü.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının başlamasının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ikinci kez telefonda görüştü.

Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın bir kez daha saldırılarda hayatını kaybeden İsrailliler için Netanyahu’ya taziyelerini sunduğu belirtilerek, Biden’ın İsrail Hükümetine ve halkına tam destek sözü verdiği aktarıldı.

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Biden’ın görüşmede Netanyahu’ya ABD'nin son 24 saat içinde İsrail'e destek amacıyla gerçekleştirdiği yoğun diplomatik faaliyetler hakkında bilgi verdiği ifade edilen açıklamada, Biden’ın Netanyahu’ya İsrail’e yönelik ek yardımın şu anda yola çıktığını ve önümüzdeki günlerde daha fazlasının da geleceğini ilettiği belirtildi.

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