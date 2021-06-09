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Dünya Joe Biden bir imza ile kaldırdı
Dünya

Joe Biden bir imza ile kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Çin merkezli sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat’in ABD’de kullanımını yasaklayan kararnameyi yasakladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 21:34:00 -
Joe Biden bir imza ile kaldırdı

ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını geçersiz kılmaya devam ediyor. Başkan Biden, selefi Trump'ın Çin merkezli sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat’in kullanımını ABD'de yasaklayan kararnameyi imzaladığı yeni bir kararname ile iptal etti.

Trump’ın söz konusu uygulamaları yasaklama girişimi hiçbir zaman yürürlüğe girmezken, yeni kararname ile ABD Ticaret Bakanlığı uygulamaları gözden geçirecek. Biden, söz konusu uygulamaların ABD’nin ulusal güvenliği için bir risk oluşturup oluşturmadıklarının tespiti için "kanıta dayalı” analiz emri verdi.

Başkan Biden, yeni yürütme emrinde, federal hükümetin Çin merkezli uygulama ve yazılımların oluşturduğu tehditleri "kanıta dayalı analiz" yoluyla değerlendirilmesi gerektiğini ve uygulamaların kullanıcılardan çok sayıda bilgiye erişebileceğini ve bunları yakalayabileceğini kabul etti.

TikTok, her ay yaklaşık 80 milyon ABD’li tarafından kullanılıyor.

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