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Dünya Joe Biden bakanının adını unuttu
Dünya

Joe Biden bakanının adını unuttu

ABD Başkanı Joe Biden, düzenlediği basın toplantısında Savunma Bakanı Lloyd Austin'in adını unutunca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 12:19:00 -

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında Savunma Bakanı Lloyd Austin'in adını unuttu ve Pentagon şefi için "Şu üniformanın başındaki" ifadesini kullandı.Biden, ABD askeri muharip komutanlıklarına liderlik etmesi için iki kadın generalin aday gösterildiğini duyurduğu konuşmasında "Ve yardımcıya teşekkür etmek istiyorum - ah, eski general. Ona general demeye devam ediyorum, ama benim, benim - şu üniformanın başındaki" ifadelerini kullandı.

Prompterdan okurken hata yapmadı

Etkinliğin başında ise prompterdaki metni okuyan Biden, Savunma Bakanlığı liderinden "Sekreter Austin" diye bahsetmişti.

İlk vukuatı değil

ABD Başkanı Biden, Aralık ayında da Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı adayı olan Xavier Becerra'nın adını yanlış telaffuz etmiş ve uzun süre gündemde kalmıştı.

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Yorumlar

Tr.

Ne olacak adam 78 yaşında,hangi akla hizmet başkan yapmışlar,anlaşılır değil.
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Emir

Adam alzehmier (alzaymır) olacak o kadar.Amerikayı başkanlar yönetmiyorki başkanlar kukladan ibaret piyon. Derin madonik yapı Amerikayı yönetiyor.
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