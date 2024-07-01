Joe Biden adaylıktan çekilir mi? CNN tarafından yapılan ankete göre...

Yeni Şafak gazetesi yazarı Abdullah Muradoğlu, ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump arasındaki canlı karşılaşmayı değerlendirdi. Muradoğlu, CNN tarafından yapılan ankete göre münazarayı izleyenlerin büyük çoğunluğunun Trump'ın galip geldiğini düşündüğünü belirtti. Biden'ın düşük performansının, Demokratlar arasında adaylık konusundaki endişeleri artırdığını ifade eden Muradoğlu ayrıca, Biden'ın adaylıktan çekilme ihtimalinin Demokrat Parti içinde ciddi bir tartışma konusu olduğunu vurguladı. İşte Muradoğlu'nun yazısı:

"Kasım seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile eski Başkan Donald Trump arasındaki ilk canlı karşılaşma Perşembe akşamı “CNN”de gerçekleşti. Absürt bir sahne güldürüsünü andıran karşılaşmanın kaybedeni Biden oldu. “CNN”in sıcağı sıcağına yaptığı ankete göre izleyicilerin yüzde 67’si münazarayı Trump’ın, yüzde 33’ü ise Biden’ın kazandığına inanıyor.

Bu puanlamanın Başkan adaylarının politika görüşlerinden daha çok fiziksel, duyusal ve bilişsel performanslarıyla ilgili olduğunu söylemek gerek. Daha yaşlı olan(Biden) kaybetti, daha az yaşlı olan(Trump) kazandı. 81 yaşındaki Biden’ın sahne performansları konusunda iyi bir şöhreti yok. Ringde boşluğa yumruk sallayan Biden âdeta Trump’ın gölgesini kovalıyordu.

Biri 81, diğeri 78 yaşındaki iki aday arasındaki karşılaşma bir bakıma yerleşik Amerikan siyasi sisteminin çökmekte olduğunun göstergesi. 336 milyon insanın yaşadığı Amerika’nın geleceği iki yaşlı adayın performansına bağlı. Oysa Amerikan sisteminin gerçekleriyle genç kuşakların hayalleri uyuşmuyor. Bahis siyasete geldiğinde genç kuşakları ağır bir karamsarlık basıyor.

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Demokratlar 2020’de Trump’ı yenebilecek adayın Biden olduğunu kanaat getirmiştiler. Kasım 2020’de işe yarayan bu kanaatin Kasım 2024’te de aynı sonucu vermesi şüpheli görülüyor. Biden’ın “CNN”deki performansı Demokratlar’ın kafasını karıştırdı. Biden’ın Trump ile girdiği yarışta ipi göğüslemeyeceği konusundaki kaygılar derinleşiyor. Biden’ın performansının nasıl bir hasara yol açtığı önümüzdeki günlerde yapılacak anketlerle çok daha iyi anlaşılacaktır.

“Hasar tespiti” Biden ile yol alınamayacağına dair güçlü sinyaller vermesi halinde ne olacak? Ana akım Demokratlar çoğun “dere geçilirken at değiştirilmez” havasındalar. Dolayısıyla Demokratlar’ın kampanyası Biden’ın zaaflarından dikkatleri kaçırarak Trump’ın Amerika için ne kadar tehlikeli olduğuna odaklanacak gibi görünüyor. Yine de Demokrat kampta pek çok çatlak ses çıkıyor. “New York Times” dahil ana akım medyadaysa Biden’ın çekilmesi gerektiği yönündeki telkinler yapılıyor. Cumhuriyetçi kampta Trump’ın adaylığı pekişmiş iken Biden kampı kaynıyor. Biden’ın kendi isteğiyle çekilmesi dışında bir seçeneğe ise ihtimal verilmiyor.

Biden Cuma günü yaptığı konuşmalarda “CNN”deki performansının iyi görünmediğini itiraf etmekle birlikte Trump’ı yenecek donanıma sahip olduğunu savunuyor. Demokratlar’ın kampanyasından gelen bir açıklamadaysa Biden’ın düşük performansının ‘soğuk algınlığı’ sebebiyle gerçekleştiği öne sürülüyordu. Gören gözler bu savunmaları inandırıcı bulmuyor.

ABD medyasına yansıyan bilgilere göre kapalı kapılar ardında “acil durum” değerlendirmesi yapan Demokratlar Kongre’deki liderlik takımının yanı sıra eşi Jill Biden’ın Biden’ı çekilmesi için ikna etmesini istiyorlar. Jill Biden ise “Şu anda Oval Ofis’te oturmasını eşimden daha çok istediğim kimse yok” diyerek kapıları kapatıyordu. Demokrat Partili eski Başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ise Biden kampında yaşanan panik havasını yatıştırmaya çalışıyorlar.

Tartışmalara Trump’ın ön seçimlerdeki Cumhuriyetçi rakibi Nikki Haley de dahil oldu. Haley “X” hesabından yaptığı paylaşımda, “Sözlerimi bir kenara not edin....Biden Demokratlar’ın adayı olmayacak. Cumhuriyetçiler, gardınızı alın!” diyordu. Galiba Haley, Biden’ın çekilmesi halinde Cumhuriyetçiler’in adayının da değişmesi gerektiğini îmâ ediyor. Biden ve Trump’ın adaylıkları Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşecek parti kurultaylarında resmiyet kazanacak. Ön seçim yarışından çekilen Haley adaylık için hâlâ umut besliyor olabilir.

Demokrat kampta Biden’ın çekilmesi halinde aday olabilecek siyasetçiler arasında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Michigan Valisi Gretchen Whitmer, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom ile New Jersey Senatörü Cory Booker gibi birçok isim telaffuz ediliyor. Teamüllere göre Biden’ın çekilmesi durumunda Başkan Yardımcısı Harris’in aday olması daha uygun görülüyor. Ancak Harris’in anketlere yansıyan onay oranlarıyla Başkan Yardımcılığı performansı güçlü görünmüyor. Bu yüzden bazı Demokratlar Biden ve Harris’in birlikte çekilmek suretiyle yerlerini Trump ile baş edebilecek yeni isimlere bırakmasını istiyorlar.

Tüm bu seçenekler Biden’ın çekilmeyi kabul etmesine, yeni Başkan ve Başkan Yardımcısı adayını güçlü şekilde desteklemesine bağlı. An itibariyle böyle bir ihtimal ufukta gözükmüyor."