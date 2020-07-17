Joao Felix Sociedad maçında sahada olacak

Atletico Madrid’in genç yıldızı Joaq Felix’in 19 Temmuz’da oynanacak Real Sociedad karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor. Lig’de Celta Vigo, Real Betis ve Getafe'ye karşı oynanan son üç maçı sakatlığından dolayı kaçıran Portekizli, bu sabah takımla çalışmalara başladı. Genç yıldızın, oynayabilecek olması takım için sevindirici bir haber oldu.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden İspanya Ligi’nde 11 karşılaşmada forma giyemeyen Portekizli futbolcunun kalan maçlarda takıma katkı vermesi bekleniyor. Yaşadığı bilek sakatlığı sonrasında oyun anlamında istediğini sahaya yansıtamayan Felix, Lig’de çıktığı karşılaşmalarda isteneni veremedi.

Öte yandan Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone her zamanki gibi alternatifler üzerinde düşünüyor. Real Sociedad karşısında Saúl ve kart cezalısı Hermoso sahada yer almayacak. Hırvat oyuncu Vrsaljko’nun ise sakatlığı sürüyor.