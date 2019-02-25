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"JİTEM'ci Albayım" dedi, üzerinden bakın neler çıktı

Amasya'da kendisini 'Jitemci albay' olarak tanıtarak 4 kişiyi 570 bi lira dolandıran şahıs adliye çıkışı gazetecilerin 'Albay mısınız?' sorusuna "Genelkurmay Başkanına sorun. Bana niye soruyorsunuz? Jandarma istihbaratım" diye cevap verdi. Şahsın üzerinden kameralı gözlük çıktı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:49
"JİTEM'ci Albayım" dedi, üzerinden bakın neler çıktı

Amasya'da kendisini 'JİTEM'ci albay' olarak tanıtıp sorunlarını çözeceğini söylediği 4 kişiden 570 bin lira dolandıran şahıs, sekreter olarak işe aldığı kadınla tartışması sonucu karakolluk oldu.

Sekreterinin ifadeleriyle derinleşen sorgusu sonrası 4 kişiyi dolandırdığı saptanan ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Pehlül A., adliyeye götürülürken gazetecilerin "Eski albay mısınız" sorusuna "Genelkurmay Başkanına sorun. Bana niye soruyorsunuz? Jandarma istihbaratım" cevabını verdi.

 

Üzerinden kameralı gözlük çıktı

Edinilen bilgiye göre, Pehlül A. ile sekreter olarak işe aldığı H.E. (20) adlı kadının kaldıkları otelde tartışmaları üzerine otel görevlileri polis çağırdı. Polisler her ikisinin üzerinde arama yaptı. Yozgat nüfusuna kayıtlı Pehlül A.'nın üzerinden telsiz, polis kokartı, tabanca, gazete ve bir derneğe ait kimlik, kameralı gözlük ve mermiler ele geçirildi.

Karakola götürülen şahıslardan H.E. ifadesinde kendisini alıkoyduğunu öne sürdüğü Pehlül A.'nın (47) FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunan 3 tutukluyu serbest bıraktırabileceği vaadiyle yakınlarından 280 bin, 160 bin lira ve 110 bin lira aldığı, ayrıca işe yerleştirebileceğini söylediği bir kişiden de 20 bin lira aldığını anlattı.

"JİTEMCİ albay'' olarak tanıtmış

Durumu araştıran Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri adları geçenlerle irtibata geçti. Şahıslar para verdikleri kişinin kendisini 'JİTEM'ci albay' olarak tanıtan Pehlül A. olduğunu doğruladı.

"Genelkurmay başkanına sorun''

Sorgusunun tamamlanması sonrası adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "Eski albay mısınız" sorusuna "Genelkurmay Başkanına sorun. Bana niye soruyorsunuz? Jandarma istihbaratım" cevabını verip dolandırıcılık suçlamasını ise kabul etmeyen Pehlül A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:49
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Yozgat
  3. Amasya

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