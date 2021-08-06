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Gündem Jetskiyle yangın söndürme uçağını engellemişti! Soruşturma başlatıldı
Gündem

Jetskiyle yangın söndürme uçağını engellemişti! Soruşturma başlatıldı

Muğla'da orman yangınlarına müdahale ederken denize inen yangın söndürme uçağının önüne geçerek jetski ile engellenmesi olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 19:29:00 -

Muğla’da devam eden orman yangınlarına müdahalede, denize inen yangın söndürme uçağının, jetski ile önüne geçilerek engellendiği iddiaları üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, önceki gün yangın söndürme çalışmaları esnasında meydana gelmişti. Su almak için deniz yüzeyinde ilerleyen yangın söndürme uçağının bu hamlesi, önüne çıkan bir jetski tarafından yavaşlatılmıştı.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yangın söndürme uçağının su almak için deniz yüzeyine indiği, o esnada jetskinin uçağın önüne geçtiği ve yangın söndürme uçağının yavaşladığı ve durduğu görülüyordu.

“Soruşturma başlatıldı”

Olayla ilgili olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Bodrum ilçesinde gerçekleşen orman yangınlarında yangın söndürmekle görevli uçağın denizden su almak için denize alçaldığı ancak bir su aracıyla denizde dolaşan şahsın engellemesi yüzünden zaman kaybına sebebiyet verdiğine ilişkin haberler üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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Yorumlar

Neron11

Bence bu olay kasıtlı yapılmıştır, 15 dakika uçağın önünden çekilmemiş uçağı engellemiştir ve bu cezasız kalmamalı.
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ERDİNÇ IŞIK

JETSKİ İLE BİRLİKTE KENDİSİNİ İRAN SINIRINA BIRAKACAKSIN BİDAHA AKLINDAN BİLE GEÇİRMEYECEK BAYAN HAİNİ ULAN YANINDA ORMANLAR HAYVANLAR YANIYOR ARKADAŞ UÇURTMA UÇURUYOR ….SENİ ÇİTALI YAPARIM…?!
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