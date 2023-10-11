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Gündem Jet yakıtı yüklü tanker yoldan çıkıp tarlaya uçtu
Gündem

Jet yakıtı yüklü tanker yoldan çıkıp tarlaya uçtu

Yeniakit Publisher
2023-10-11 20:55:00 -
Jet yakıtı yüklü tanker yoldan çıkıp tarlaya uçtu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde jet yakıtı yüklü tanker kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken, tankerde bulunan yakıtın alev almaması büyük bir facianın önüne geçti.

Kaza, Aydın-Muğla karayolu üzere Kafaca Nebiköy yol ayrımında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 BKA 211 plakalı jet yakıtı yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçarak devrildi. Kazada tankerde bulunan 3 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri kendi imkanları ile araç içerisinden çıkarken, diğer 2 yaralı da kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı ambulanslarla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Ekipler yangın ve patlama ihtimaline karşı tedbir aldı"

İtfaiye ve AFAD ekipleri de kaza yerinde oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı. Kazada tankerde bulunan yakıtın alev almaması ise büyük bir facianın önüne geçti. Tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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