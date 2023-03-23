Jesus'un oynatmadığı Emre için flaş teklif! Sonunda bu da oldu...

Jorge Jesus'un son anlarda oyuna aldığı Emre Mor, yetenekleri ile Fenerbahçe adına önemli farklar yaratıyordu. Bu durum, Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.

Kariyerindeki inişli çıkışlı dönemleri ile oldukça dikkat çeken ve Fenerbahçe'ye gelmesi ile birlikte adeta bir hamle oyuncusuna dönüşen Emre Mor için kritik dönemler başlıyor!

Emre'nin yeteneğinin farkında olan ve artık yaşının da getirdiği olgunluk ile birlikte daha istikrarlı bir performans sunacağını düşünen Avrupa ekipleri, Beşiktaş maçında Emre'yi takip edecekler. Hiç beklenmedik anda transfer tahtasında kendine yer bulan Emre, oyuna sonradan da dahil olsa, göstereceği performans ile önümüzdeki yaz yeni bir hikâyeye yelken açabilir.

Haber7'ye göre; Alanyaspor deplasmanında da oyuna sonradan dahil olan Emre Mor, mükemmel bir gole imza atmış ve 3 puanı takımı adına perçinlemişti. Yetenekli kanat, Sevilla ve Rennes gibi zor müsabakalarda da anlık kesitler sunmuş ve Avrupa arenasında boy göstermişti.

İlk olarak oyuncuyu kiralamayı düşünen İtalyan ekibi Bologna, sözleşmeye satın alma opsiyonunu da ekletecek ve Emre'nin performansına göre nihai kararını verecek.

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Ayrıca oyuncuyu, Bologna dışında başka kulüpler de takip ediyor!

Fenerbahçe forması ile bu sezon 31 maça çıkan Emre Mor, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. 25 yaşındaki hücumcu, bu maçların çoğunda sonradan oyuna dahil oldu ve 1213 dakika sahada kaldı.