Jesus yeni forvetini buldu! Manchester United'ın yıldızı geliyor

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe sezona iyi bir başlangıç aldı. Sarı lacivertliler, Süper Lig 'de çıktığı 11 maçta 26 puan topladı. Kanarya, 11 karşılaşmada 8 galibiyet aldı. Ayrıca 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Jorge Jesus'un öğrencileri UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı sonuçlar aldı. Sarı lacivertliler, grupta oynadığı 5 maç sonunda bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Sarı lacivertliler, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen Anthony Martial'i gündemine aldı. Martial'in menajerler tarafından Kanarya'ya önerildiği öne sürüldü. Yönetimin de bu önerinin ardından Martial'i masaya yatırdığı iddia edildi. 26 yaşındaki yıldızı Jorge Jesus'a sunan yönetim, Portekizli hocadan da olumlu yanıt aldı. İlerleyen günlerde iki taraf arasındaki görüşmelerin sıklaşması bekleniyor.

Bunun yanı sıra Fransız hücum oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Martial'in kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan yıldız futbolcu, sol ve sağ kanadın yanı sıra merkez santrfor bölgesinde de göev yapıyor. Martial'in imza atması durumunda Jorge Jesus'un sistemine kolay uyum sağlaması bekleniyor. Jesus'un istediği tipte bir futbolcu olması transfer için en büyük avantajlardan biri. 1.81 boyundaki Martial, bu sezon United formasıyla 4 maça çıktı. Martial, 4 karşılaşmada 3 gol attı. Ayrıca 2 de asist kaydetti. Ülke milli takımında da 30 karşılaşmada görev alan Martial, 2 gol attı.

Martial'in, İngiliz devinde yaşanan karışık sürecin ardından başka bir takıma gitmek istediği ve bundan dolayı Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Kırmızı Şeytanlar'da forma şansı azalan Martial, sezon sonuna kadar farklı bir takımda kiralık oynayıp yeniden kendini ispatlamak istiyor. Bunun yanı sıra Martial'in kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Başarılı futbolcu kariyerinde, Sevilla, Monaco ve Lyon gibi ekiplerde de boy gösterdi. Martial, 2015 yılında Lyon'dan Manchester United'a 60 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Kaynak: Aspor