Jesus sonrası yeni Jesus bulundu bile! Bir hazırlık var ve bu olacak

Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus, Sevilla maçının hemen ardından Brezilya basınına röportaj vermişti. Portekizli çalıştırıcının kullandığı ifadeler sarı-lacivertli taraftarları bir hayli şaşırtmıştı. Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jesus'un yerine gelecek isimler de yavaş yavaş gündemde yer almaya başladı.

Fenerbahçe ile 1 yıllık kontrat yapan ve sezon sonunda mukavelesi sona erecek Jorge Jesus'un yaptığı açıklamalar gündemi sarsmıştı. Kontratı bittikten sonra Brezilya'ya dönmek isteyen Portekizli ismin yerine kimin geleceği merak konusu olmuş durumda.

Özellikle Jorge Jesus'un yardımcıları Brezilya'ya dönmek istiyor. Fenerbahçe ile yapılan anlaşmanın da bu şekilde olduğunu belirten teknik ekip, sezonun bitiminin ardından valizlerini toplayıp Brezilya'ya dönecek.

Fenerbahçe'nin sezon sonunda Jorge Jesus ile yollarını ayırması halinde ilk hedefi Marcelo Gallardo olacağı iddia edildi. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Gallardo ismiyle yakın temasta olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli taraftarların birçoğunun tanımadığı bu isim hakkında sosyal medyada araştırmalar şimdiden başladı.

Marcelo Gallardo, Nacional'in ardından River Plate'in başına geçmiş ve 2014-2022 arasında 424 maça çıktı. Takımının başında 47 yaşındaki teknik adam 1.88 puan ortalaması yakaladı.

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